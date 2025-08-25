Spari e l'arresto, Scuvera: "Preoccupano le armi ma lo Stato c'è"

Le parole del parlamentare Ars

Gela. L'operazione che nell'arco di pochi giorni ha condotto i carabinieri e la procura a individuare il responsabile degli spari dello scorso 16 agosto, nei pressi della villa comunale, trova riscontri dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Il grave episodio verificatosi nei giorni scorsi nella nostra città non può lasciarci indifferenti. La violenza e l’uso delle armi in pieno centro abitato rappresentano un attacco alla sicurezza dei cittadini e alla convivenza civile. Desidero ringraziare il comando dei Carabinieri di Gela e la procura per il lavoro straordinario svolto e per la tempestività con la quale hanno individuato e fermato il presunto responsabile. Resta la forte preoccupazione per la facilità con cui giovani possono entrare in possesso di armi. Questo deve essere un campanello d’allarme per tutti: istituzioni e comunità. Ribadisco con decisione che nessuno resterà impunito. Lo Stato è presente, lo Stato c’è, e non arretrerà di un passo davanti a chi pensa che la violenza possa essere la normalità.

La mia azione politica sarà sempre al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura, per garantire sicurezza, legalità e giustizia", dice Scuvera.