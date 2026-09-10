Sparatoria nella notte nel centro storico di Catania, danneggiate diverse auto

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Insieme a loro il personale del Sis - Sezione investigazioni scientifiche, che ha messo in sicurezza l'area ed effettuato i rilievi balistici

CATANIA (ITALPRESS) – Una sparatoria si è verificata nella notte in vico delle Mandre, a pochi passi da via Plebiscito, a Catania. Esplosi numerosi colpi d’arma da fuoco, alcuni dei quali hanno raggiunto e danneggiato diverse auto parcheggiate lungo la strada. Non si registrano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Insieme a loro il personale del Sis – Sezione investigazioni scientifiche, che ha messo in sicurezza l’area ed effettuato i rilievi balistici, recuperando i bossoli rinvenuti sull’asfalto. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio, accertarne l’eventuale matrice intimidatoria e risalire agli autori della sparatoria.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).