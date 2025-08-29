“Sotto la mia luna”, il nuovo inedito di Hakai ed Eva, giovani artiste gelesi

Le due cantautrici si erano già distinte al 16º Festival Satiro d’Oro di Mazara del Vallo, conquistando il secondo posto e ottenendo una borsa di studio per Casa Sanremo

Gela. È uscito oggi, 29 agosto, alle ore 15:00, “Sotto la mia luna”, il nuovo brano inedito firmato da Hakai (Federica Sammartino) ed Eva (Antonella Tomasi), due giovani artiste gelesi in rapida ascesa nella scena musicale siciliana. Disponibile su YouTube, Spotify e su tutte le piattaforme digitali, il singolo si distingue per un sound fresco, moderno e coinvolgente, con testi autentici che invitano a guardare il mondo da un’altra prospettiva. Un inno alla libertà di esprimersi, pensato per un pubblico giovane e attento alle nuove sonorità.

«Questo brano è un punto di partenza – racconta Hakai – È il riflesso della nostra identità artistica, della nostra voglia di farci sentire».

Il videoclip ufficiale è online su YouTube e sta già attirando l’attenzione del pubblico locale e non solo.



Le due cantautrici si erano già distinte al 16º Festival Satiro d’Oro di Mazara del Vallo, conquistando il secondo posto e ottenendo una borsa di studio per Casa Sanremo, importante vetrina nazionale per i talenti emergenti. Con “Sotto la mia luna”, Hakai ed Eva si confermano tra le voci più promettenti del panorama musicale giovanile e portano Gela sul palcoscenico della musica italiana con autenticità, talento e passione.