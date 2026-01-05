Sosta "selvaggia" e bus bloccato: lunghe code su corso Aldisio

Tanti gli automobilisti fermi, a causa di un bus urbano che non ha avuto modo di proseguire il proprio percorso per la presenza di un'auto, ferma in sosta in una zona non consentita

Gela. L'ennesimo parcheggio “selvaggio”, nei pressi di via Matteotti, in serata, ha creato una lunga coda di auto e un'attesa di quasi un'ora, anche in corso Aldisio. Tanti gli automobilisti fermi, a causa di un bus urbano che non ha avuto modo di proseguire il proprio percorso per la presenza di un'auto, ferma in sosta in una zona non consentita. Controlli maggiori della polizia municipale vengono spesso richiesti, in situazioni simili.