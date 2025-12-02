Sosta a pagamento, prende forma il possibile affidamento a Ghelas

Il possibile affidamento alla multiservizi della sosta a pagamento pare confermare il canale di condivisione di strategie tra l'amministrazione comunale e l'azienda, sempre più collocata nello schema della programmazione tracciato dal sindaco

Gela. Il progetto sembra prendere forma, in attesa di un atto di indirizzo dell'amministrazione comunale. Il servizio di sosta a pagamento potrebbe essere municipalizzato, attraverso Ghelas multiservizi. A Palazzo di Città, le interlocuzioni vanno avanti e sembra che da parte del management Ghelas ci siano aperture effettive. "È una decisione che compete all'amministrazione - dice il manager Guido Siragusa - le interlocuzioni ci sono e noi stiamo lavorando a un preciso business plan. Sarà poi il socio unico a delineare la direzione da assumere". Il servizio di sosta, attualmente in proroga alla ditta Ecoparking, potrebbe ritornare completamente pubblico. Ci sono stati precedenti in tal senso: la tenuta finanziaria è sempre un punto delicato. Negli uffici Ghelas, non si esclude nessuna opzione, sulla base di ciò che verrà stabilito in municipio. "Certamente, se venisse affidato a Ghelas un servizio come quello della sosta a pagamento - aggiunge Siragusa - servirà più personale e provvederemo tramite lavoro interinale. Vogliamo sempre assicurare efficienza". Il possibile affidamento alla multiservizi della sosta a pagamento pare confermare il canale di condivisione di strategie tra l'amministrazione comunale e l'azienda, sempre più collocata nello schema della programmazione tracciato dal sindaco.