"Solito", emesso il decreto regionale che conferma il finanziamento da tre milioni

Il finanziamento confermato dagli uffici regionali, portati avanti dall'assessore autonomista Colianni, dovrebbe adesso condurre alle procedure di gara

Gela. Era atteso per chiudere una procedura che è stata ripresa, allo scopo di non perdere il treno del finanziamento da oltre tre milioni di euro. Dall'assessorato regionale dell'energia è stato rilasciato il decreto che copre le somme per i lavori nella scuola "Solito", chiusa da diversi anni a causa di un cedimento interno. L'ammontare è appunto di poco superiore ai tre milioni. Pochi giorni addietro, la giunta aveva dato via libera al progetto, che ha ottenuto tutte le autorizzazioni del caso. La precedente procedura era stata invece annullata proprio per l'esigenza di ripartire sostanzialmente dall'origine. Il finanziamento confermato dagli uffici regionali, portati avanti dall'assessore autonomista Colianni, dovrebbe adesso condurre alle procedure di gara. "Per noi, è un altro passo importante - fanno sapere dal gruppo locale Mpa - l'assessore Colianni dimostra il pieno interesse verso la nostra città, in sintonia con il gruppo locale". Gli autonomisti, che sono nella maggioranza del sindaco, hanno un canale preferenziale nel rapporto istituzionale con l'assessore regionale, che in più occasioni ha interloquito con Di Stefano, rispetto a vari capitoli amministrativi. Gli uffici comunali del settore lavori pubblici, retti dall'assessore Luigi Di Dio, in questi mesi, hanno seguito l'iter, proprio in attesa del nuovo decreto regionale, che adesso è stato pubblicato.