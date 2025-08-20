"Solito", decreto regionale conferma i fondi: Scuvera, "a breve la gara per i lavori"

Il finanziamento è stato confermato

Gela. Il rilascio del decreto regionale che conferma i tre milioni di euro, destinati ai lavori nella scuola "Solito", viene valutato favorevolmente dal parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Lo avevo annunciato lo scorso 5 giugno e oggi la notizia diventa realtà: l’intervento consentirà l’adeguamento sismico e impiantistico dell’edificio, chiuso da anni a causa di gravi criticità strutturali. A breve saranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Ho seguito passo dopo passo l’intero iter, mantenendo un costante dialogo con l’assessore Colianni, al quale va il mio ringraziamento per la celerità e l’attenzione dimostrata verso Gela. Continuerò a seguire ogni passaggio, fino alla consegna del cantiere e alla riapertura del plesso”, spiega Scuvera.