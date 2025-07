Sicurezza lavoro, insediata l'Opra: nuova composizione per l'organismo paritetico

L’Opra come organismo paritetico bilaterale, costituito da organizzazioni sindacali e datoriali, ha funzioni e compiti definiti dall’accordo interconfederale 13 settembre 2011

Gela. Per rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore artigiano presso la sede dell’Ebas (Ente Bilaterale per l’Artigianato Sicilia) si è insediata l’OPRA l’organismo paritetico regionale dell’artigianato che ha indetto la Nuova composizione dell’OPTA (Organismo Paritetico Territoriale) dell’Artigianato della provincia di Caltanissetta composto da

CGIL Orazio Gauci

CISL Filippo Bartolotta

CISL Cristoforo Spina

UIL Salvo Guttilla

CASARTIGIANI Guendalina Ruvio

CNA Gianpiero Occhipinti

CONFARTIGIANATO Maria Grazia Giunta

CLAAI Fabrizio Santini

L’Opra come organismo paritetico bilaterale, costituito da organizzazioni sindacali e datoriali, ha funzioni e compiti definiti dall’accordo interconfederale 13 settembre 2011, in applicazione del decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare interviene in materia di:

1) promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;

2) programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi finalizzate alla prevenzione;

3) promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, per la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;

4) monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza in ambito regionale;

5) promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali;

6) supporto all’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ( RLST), il tutto nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge.

L’avvocato Guendalina Ruvio Vicepresidente Casartigiani Caltanissetta ha espresso un sentito ringraziamento per la nomina avuta e augura un buon lavoro a tutti i componenti sottolineando l’importanza di accrescere la sicurezza nelle aziende dell’artigianato poiché “l'obiettivo è quello di riuscire a contenere vittime e infortuni. Appare ogni anno più difficile. I dati raccolti nell’ultimo rapporto presentato da Inail sono drammatici. Un quadro, quello siciliano, che continua a essere preoccupante. Oggi, le normative si sono ulteriormente evolute per affrontare nuove sfide, dimostrando che la sicurezza è un diritto fondamentale e in costante evoluzione. Garantire un ambiente di lavoro sicuro non è solo un obbligo legale, ma offre anche numerosi vantaggi tangibili per le aziende e i lavoratori. Un ambiente sicuro aumenta la produttività, in quanto i lavoratori si sentono protetti e possono focalizzarsi meglio sulle loro mansioni. Questo porta a una riduzione delle assenze per malattia, grazie alla diminuzione dei rischi di infortuni e malattie professionali. Un ambiente sicuro stimola anche un clima di fiducia e collaborazione tra i dipendenti, migliorando il morale e la motivazione del team. Dal punto di vista aziendale, investire nella sicurezza riduce i costi legati agli incidenti, come spese mediche, risarcimenti e perdita di produttività. Inoltre, un’azienda attenta alla sicurezza gode di una reputazione migliore sul mercato, attrai talenti e fidelizza i clienti. In definitiva, un ambiente sicuro rappresenta un ritorno sull’investimento significativo, favorendo uno sviluppo sostenibile e responsabile dell’intera organizzazione”.