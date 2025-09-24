Quotidiano di Gela

Sicilia occidentale nella morsa del maltempo, traffico in tilt a Palermo

Violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo

24 settembre 2025 10:06
PALERMO (ITALPRESS) – Investita dal maltempo la Sicilia occidentale. Violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo. Un forte temporale, alle prime ore del mattino, si è abbattuto sul capoluogo siciliano, creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo viale Regione Siciliana, in particolare tra ponte Corleone a corso Calatafimi, ma anche in via Leonardo da Vinci e via Libertà. Allagato un tratto di via Imera.

