"Siamo una città isolata", Conti: "Domani scuole chiuse, è una frana drammatica"

Ha indicato quello che è stato messo in campo, in via emergenziale, dopo il nuovo smottamento di oggi

Niscemi. “Siamo una città isolata ma ci rialzeremo”. Il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, nel corso di una diretta sui social, ha indicato quello che è stato messo in campo, in via emergenziale, dopo il nuovo smottamento di oggi. “Domani le scuole rimarranno chiuse – ha riferito – è un evento franoso drammatico. Tutti i residenti delle zone interessate, dal Belvedere a contrada Pirillo e ancora Santecroci e l'area del torrente Benefizio, devono lasciare le loro abitazioni. Saranno collocati, per ora, nella palestra Pio La Torre”. A Niscemi stanno arrivando gli operatori della protezione civile regionale e il governo nazionale ha comunicato di star monitorando la situazione. “Serve collaborazione da parte di tutti”, ha aggiunto il sindaco. E' stato attivato il Centro operativo comunale. Al momento, l'unica vera arteria stradale praticabile è la sp11.