"Siamo con il sindaco nella battaglia per il porto", D'Arma: "Tanti temi aperti, ci sia coinvolgimento"

Ancora una volta, i comunisti insistono su condivisione dei temi e coinvolgimento nelle azioni amministrative

Gela. Nell'alleanza a sostegno del sindaco Terenziano Di Stefano, i comunisti continuano a prendere atto delle evoluzioni in corso, su temi considerati “molto importanti”. Il presidente del gruppo locale del partito comunista Salvatore D'Arma, sottolinea il pieno sostegno al sindaco “nella battaglia per il porto”. “Apprezziamo – dice – le posizioni prese e le azioni che si stanno intraprendendo. Non sarà il presidente dell'Autorità Tardino a decidere sull'utilizzo delle risorse per Gela”. Ancora una volta, i comunisti insistono su condivisione dei temi e coinvolgimento nelle azioni amministrative. “Il sindaco non può portare avanti tutto, da solo – aggiunge D'Arma - diverse sono le questioni aperte e vogliamo averne piena contezza. Ci sono il Pudm, per il futuro del demanio marittimo, e l'esigenza di un quadro chiaro sull'utilizzo delle royalties e delle compensazioni. Ancora, vanno valutate proposte per il potenziamento delle forze dell'ordine e del trasporto pubblico. Consigliamo di aggiornare il calendario per le visite al museo dei relitti greci, magari attraverso accordi con la soprintendenza. Il sito delle mura Timoleontee deve essere pienamente fruibile, senza trascurare eventuali affidamenti a gruppi di giovani che possano dare un sostegno".