"Sì allargamento governo cittadino ma sia equo", Fava: "Su pulizia fatto tanto, bilancio prioritario"

Gela. Negli ultimi giorni, come spesso capita del resto, il vicesindaco Giuseppe Fava ha avuto modo di interloquire con il primo cittadino Terenziano Di Stefano. Tra i due, il rapporto è piuttosto franco e Fava ha in mano deleghe delicate, con in testa quella all'ambiente, con il servizio rifiuti. Su un piano politico, segue la direttrice tracciata dal sindaco. “Allargamento del governo cittadino? Io sono d'accordo – sottolinea Fava – è giusto dare manforte a questo progetto. Però, ci dovrà essere un criterio equo. Il sacrificio va richiesto a tutti i partiti e movimenti che sostengono il sindaco, sulla base dei numeri e degli esiti elettorali. L'allargamento non può pesare solo su un partito o su un gruppo. Per il resto, rimango dell'idea che sia essenziale anzitutto arrivare all'approvazione del bilancio. Ci abbiamo messo la faccia e non possiamo fallire. Il bilancio stabilmente riequilibrato è il cuore pulsante di tutta la programmazione che stiamo mettendo in campo. Non dobbiamo trascurare neanche gli strumenti urbanistici che vanno pienamente attuati, per consentire investimenti e introiti in favore dell'ente”. Fava, tra i dirigenti di lungo corso del Pd locale, non dice no a un eventuale allargamento del governo cittadino, con innesti che un anno fa diedero supporto alla causa di Di Srefano, ma prima di tutto “serve una tempistica e la precedenza va al bilancio stabilmente riequilibrato”, precisa ancora. Fuori dai ragionamenti strettamente politici, l'attenzione dell'assessore, non potrebbe essere altrimenti, va al decoro della città e alle attività di pulizia del perimetro urbano. “Stiamo facendo tanto e con poche risorse – continua – dobbiamo sempre porre molta attenzione sull'attività condotta da Impianti Srr e Ghelas. In diverse zone, siamo intervenuti e i risultati si vedono. Purtroppo, abbiamo pochissimo personale. I giardinieri assunti da Ghelas, a tempo determinato, ci stanno aiutando molto. Se riuscissimo ad averne qualcuno in più, sarebbe possibile coprire contemporaneamente più zone. Tutti dobbiamo collaborare, compresi i cittadini. Stiamo facendo molto sul fronte del decoro e della pulizia ma si può sempre migliorare. Dobbiamo sfatare questo cliché che porta a ritenere Gela alla stregua di una città sporca. Tutte le categorie devono contribuire, compresa quella degli esercenti. Nessuno può ritenere di avere prerogative diverse da altri. La nostra attenzione è massima e ritengo che il sistema dei controlli possa diventare decisivo per incidere su chi ancora oggi continua a infrangere le norme in materia, peraltro commettendo reati penali che saranno perseguiti”.

In foto il vicesindaco Giuseppe Fava