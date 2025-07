Settore giovanile Gela, Alessio Catania: “Puntiamo sulla valorizzazione dei giovani”

Nuova linfa in casa Gela. Alessio Catania è il nuovo responsabile del settore giovanile, mentre Francesco Italiano e Alex Comito alleneranno, rispettivamente, la formazione Under 17 regionale e Under 14 sperimentale.

Gela. Forze fresche in casa Gela Calcio. Emiddio Fusco subentra all’interno dello staff presidenziale andando ad indossare le vesti di vice presidente al posto di Emanuele Turco.

“Una figura di assoluto valore, un professionista stimato e ambizioso, che ha scelto di sposare il nostro progetto con passione e visione. Fusco porta con sé energia, idee e una spinta imprenditoriale che farà brillare ancor di più il nostro futuro”: questo il comunicato del sodalizio biancazzurro per accogliere in società il nuovo vice presidente. Novità importanti riguardano anche il settore giovanile. Il nuovo responsabile è Alessio Catania, gelese doc ed ex calciatore. L’allenatore, classe 1980, ha guidato in passato le formazioni giovanili del Macchitella e del Gela Calcio. Con la prima ha disputato la finale regionale del campionato juniores, mentre con il Gela si è laureato campione regionale di serie D, disputando in sequenza gli ottavi ed i quarti di finale della fase nazionale juniores. Catania, negli anni della quarta divisione, ha anche collaborato con gli allenatori della prima squadra che si sono alternati. Nelle ultime stagioni ha guidato Gela FC, Vizzini, Sporting Eubea e Vittoria. Con le ultime due, tra l’altro, il neo responsabile del settore giovanile ha centrato l’obiettivo playoff. Ufficializzato negli ultimi giorni il suo ritorno a Gela. Per lui un ruolo delicato che lo vedrà fare da tramite tra settore giovanile e prima squadra.

“La società sta dando un segnale importante puntando tanto sul settore giovanile, oltre che sulla prima squadra - dichiara Catania - ho presentato un mio programma per come vorrei operare e la società mi sta dando la possibilità di lavorare come ho chiesto. Settore giovanile e prima squadra devono agire di pari passo”.

Ad allenare la formazione Under 17 regionale sarà Francesco Italiano, reduce da un’esperienza con l’Amo Gela in Terza e in Seconda Categoria. Riconfermato invece Alex Comito sulla panchina dei Giovanissimi Under 14 Sperimentali.

“Quello che ho detto io ai tecnici è che l’obiettivo principale deve essere la valorizzazione degli atleti - spiega Catania - va bene vincere campionati e ottenere grandi risultati ma dobbiamo principalmente valorizzare i talenti locali e del comprensorio”.

Per Alessio Catania un ruolo estremamente delicato in un mondo del calcio sicuramente diverso rispetto al passato. L’Italia, infatti, non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori da un punto di vista prettamente calcistico e proprio i settori giovanili, molto spesso, sono stati oggetto di critiche per gli ideali e i valori con cui vengono istruiti i piccoli atleti sin dai primi calci.

“C’è una mentalità secondo cui si vuole sempre e solo il risultato e questo non è un bene. Sul momento ne puoi giovare ma alla lunga si raccoglie poco - conclude l’ex allenatore del Vizzini - noi del settore dobbiamo cercare di lavorare con professionalità. La mia idea è che nei settori giovanili si operi come nelle prime squadre, con tecnici qualificati e competenti”.