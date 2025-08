Servizio rifiuti, operaio allontanato: "Non ho aggredito nessuno, sono stato calunniato"

Il lavoratore ha sporto denuncia per calunnia, certo che la versione resa dal capocantiere non sia veritiera

Gela. E' stato allontanato dal servizio, con retribuzione sospesa, almeno fino a quando non si concluderanno gli approfondimenti interni a Impianti Srr. Un operaio quarantanovenne, infatti, come abbiamo riferito, avrebbe aggredito un capocantiere, per poi allontanarsi dal servizio senza alcuna autorizzazione. Il lavoratore gelese era impegnato a Mazzarino nelle attività dell'azienda della raccolta rifiuti. Il capocantiere ha riferito di aver riportato ferite ma l'operaio, a sua volta, si è rivolto ai carabinieri mazzarinesi. Ritiene infatti che la versione fornita dal collega non corrisponda alla realtà dei fatti. Presenterà le proprie giustificazioni e vuole essere sentito. Ha sottolineato di aver agito corretamente. Stando alla sua versione, avrebbe indicato al collega l'esigenza di allontanarsi, perché pare fosse stato contattato dagli uffici di Impianti “per firmare dei documenti”. Il capocantiere avrebbe avuto una reazione veemente, impedendo al lavoratore di allontanarsi. L'operaio gelese ha segnalato ai carabinieri di averlo solo spinto, per evitare reazioni scomposte mentre il capocantiere ha indicato di essere stato aggredito e ferito. Elementi che saranno al vaglio anche del management di Impianti Srr, che allo stato ha deciso di allontanare l'operaio gelese, sospendendogli la retribuzione. Il lavoratore ha sporto denuncia per calunnia, certo che la versione resa dal capocantiere non sia veritiera.