"Servizio rifiuti da migliorare", Fava: "Nomina Impianti? Non entro nelle dinamiche, città va rispettata"

Fava, nei prossimi giorni, convocherà una riunione interna del settore ambiente e poi ci sarà un confronto direttamente con il sindaco, prima di avanzare le proposte a Impianti Srr

Gela. La linea da seguire sembra piuttosto condivisa, dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall'assessore all'ambiente Giuseppe Fava. Il servizio rifiuti, in vista del rinnovo contrattuale con Impianti Srr, va rivisto e adeguato per una maggiore efficienza. Lo ha già spiegato il primo cittadino negli scorsi giorni e lo conferma l'assessore Fava. “I miglioramenti da fare sono necessari – dice – mi riferisco principalmente al diserbo e allo scerbamento. Non si può accettare che ci siano zone della città, troppo spesso segnate da erbacce e degrado. L'amministrazione comunale sta facendo sforzi importanti per un maggiore decoro. A breve, inizieranno lavori all'interno della villa comunale, siamo intervenuti in varie zone della città e vorrei inoltre abbellire tutta l'aiuola a ridosso del parcheggio Caposoprano. Però, i rifiuti per strada non sono accettabili e inoltre dobbiamo tutti migliorare le attività di controllo. Serve limitare al massimo l'azione di chi ancora oggi si ostina a sporcare”. Fava, nei prossimi giorni, convocherà una riunione interna del settore ambiente e poi ci sarà un confronto direttamente con il sindaco, prima di avanzare le proposte a Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio di raccolta. L'assessore dem terrà al corrente il proprio partito. Il contratto scade a ottobre e l'amministrazione, a fronte di un canone consistente (per un totale annuo di circa nove milioni di euro), intende adattarlo per un'efficienza ulteriore, in primis su decoro e pulizia urbana. La governance del ciclo locale dei rifiuti, come abbiamo riferito ieri, è andata incontro al rinnovo dell'incarico in favore dell'ingegnere Giovanna Picone, altri tre anni alla guida della società Impianti Srr controllata direttamente dalla Srr4. Sarà sempre il manager la controparte dell'amministrazione comunale. “Non entro in queste dinamiche di nomine e scelte – aggiunge Fava – onestamente, avrei preferito un confronto più democratico. Però, voglio ribadire che la città va rispettata. E' il Comune più grande di tutta la provincia e dell'ambito. Versiamo un canone consistente e dobbiamo ricevere servizi adeguati. La nostra città non può essere considerata alla stregua dei piccoli Comuni, ai quali chiaramente va tutto il mio rispetto. Abbiamo esigenze differenti e questo vale per il servizio rifiuti così come nella vicenda dell'Ati idrico”. E' evidente che il vicesindaco Fava cercherà, in vista del rinnovo contrattuale per il servizio rifiuti, di avere maggiori riscontri dall'azienda che gestisce le attività, comunque evitando il muro contro muro, seppur la riconferma del manager Picone pare aver spiazzato una parte della politica locale.

In foto l'assessore Fava