Servizio rifiuti, contratto con Impianti da rinnovare: "C'è qualcosa da cambiare"

Quella del servizio rifiuti rimane una voce sempre delicata, a maggior ragione in un Comune in dissesto, e apre più temi da affrontare, finanziari e pratici. Il contratto attuale scade a ottobre

Gela. L'aspetto meramente finanziario è stato superato negli scorsi mesi, con una presa d'atto del Pef e delle tariffe Tari, non mutati rispetto al 2024. Al tavolo di confronto, nelle prossime settimane, si dovrà necessariamente andare per pervenire alla firma del rinnovo contrattuale con Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti, in città così come negli altri Comuni della Srr4. Il contratto in essere con l'ente municipale scade a ottobre e qualche interlocuzione informale c'è già stata. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto modo di rapportarsi con il manager di Impianti Giovanna Picone e con il presidente del cda Srr4 Gianfilippo Bancheri. “Qualcosa, rispetto al contratto attuale, va cambiata”, sottolinea il sindaco. Particolari da concordare, anche per migliorare un servizio che spesso è sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione, che punta a un'efficienza ulteriore. “Programmeremo incontri per vedere come cambiare alcuni punti – aggiunge il primo cittadino – lo concorderemo insieme”. E' probabile che alle verifiche, finalizzate al rinnovo contrattuale, prenda parte l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava, che ai vertici di Impianti, più volte, ha richiesto maggiore copertura e interventi più incisivi quanto alla pulizia delle aree urbane. Quello per il servizio rifiuti è un onere economico consistente per Palazzo di Città: si aggira intorno ai nove milioni di euro all'anno. Rimane una voce sempre delicata, a maggior ragione in un Comune in dissesto, e apre più temi da affrontare, finanziari e pratici. Mesi addietro, fu disposta la costituzione di un gruppo di lavoro interno in Comune, con il compito di vigilare sul servizio e di formulare proposte in vista del rinnovo contrattuale.