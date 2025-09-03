Servizi assenti, liste di attesa infinite e una "ferita aperta": commissione, "Ficarra presti attenzione"

Oggi, la commissione, presieduta dal consigliere civico Floriana Cascio, ha incontrato l'assessore Filippo Franzone, che ha la delega in materia di sanità

Gela. “Il manager Asp Ficarra presti maggiore attenzione e apra un dialogo costruttivo”. Dalla commissione consiliare sanità arriva un invito rivolto proprio al direttore generale, che è al centro di una polemica, molto dura, con l'amministrazione comunale, proprio sul tema della sanità cittadina. Oggi, la commissione, presieduta dal consigliere civico Floriana Cascio, ha incontrato l'assessore Filippo Franzone, che ha la delega in materia di sanità. Da mesi, la commissione segnala disservizi e disfunzioni nel sistema cittadino e ha condotto sopralluoghi. “Gli effetti della crisi sanitaria sono profondi e toccano la vita quotidiana delle persone in modo drammatico. Ritardi nei soccorsi e nei trasferimenti, assenza di reparti fondamentali come l'Emodinamica o la Stroke unit ma anche liste di attesa interminabili per esami e visite. I cittadini sentono un senso di abbandono e sfiducia nelle istituzioni, la popolazione si sente trascurata. Si vive con la paura di non ricevere assistenza in tempo. Ciò causa la perdita di fiducia nel sistema pubblico. Questa situazione non è solo una crisi sanitaria ma una ferita aperta nel tessuto sociale della città”, fanno sapere dalla commissione, composta inoltre dai consiglieri Cavallo, Irti, Castellana e Fasciana. Sia esponenti di centrosinistra sia di centrodestra seguono una linea comune. “La commissione consiliare sanità invita il manager Asp Ficarra a prestare maggiore attenzione e aprire al dialogo costruttivo per gli interessi e i bisogni sanitari della città”, concludono.

In foto i consiglieri della commissione insieme all'assessore Franzone