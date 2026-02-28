Serie D, Gela in trasferta ad Enna per chiudere la pratica salvezza

Si tratta dell’ultimo weekend di campionato prima del turno di riposo che osserveranno tutte le squadre dovuto alla Viareggio Cup.

Gela. Il Gela inaugura il mese di marzo sull’insidioso campo dell’Enna, undicesimo in classifica e alla ricerca di punti per allontanarsi dalla folta zona rossa del girone I. Con sei vittorie, nove pareggi e nove sconfitte i gialloverdi sono fuori dai playout con tre lunghezze di vantaggio, anche se in queste nove giornate può ancora accadere di tutto.

Il Gela, dal canto suo, è più vicino al quinto che al tredicesimo posto in classifica, e può scendere in campo con la consapevolezza di non avere particolari pressioni.

L’andata terminò sul punteggio di 3-1 nel segno di Sarao e Vincenzi e sembrava potesse rappresentare un punto di svolta per il percorso biancazzurro, ma poi le cose tornarono ad andare storte fino all’esonero di Gaspare Cacciola.

La squadra, da allora, è stata profondamente rimodellata in seguito ad una serie di entrate ed uscite che ha visto protagonista il roster biancazzurro.

Misiti perde per la gara Giacomarro e Giuliano per squalifica, oltre ai lungodegenti Martinenko e Sbuttoni. Da valutare anche le condizioni di Maltese, Teijo e Flores Heatley in vista della sfida di domani, in programma per le ore 15 allo stadio “Generale Gaeta” di Enna.

Si tratta dell’ultimo weekend di campionato prima del turno di riposo che osserveranno tutte le squadre di Serie D dovuto alla Viareggio Cup. A dirigere la sfida sarà Alessandro Papagno della sezione di Roma 2. A coadiuvarlo Marco Garofalo e Giuseppe Marino della sezione di Palermo.