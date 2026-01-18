Serie C, il Gela Basket si aggiudica la sfida ad alta quota contro l’Olympia Comiso

I biancazzurri espugnano il palazzetto rivale col punteggio di 64-83.

Gela. Blitz del Gela Basket al Paladavolos, tana dei rivali dell’Olympia Comiso. 64-83 il punteggio finale al termine di una gara che ha visto mantenere il pallino di gioco al Gela Basket sin dai primi istanti del confronto. 16 punti per Hajrovic, top scorer della gara. Bene anche l’ex di giornata Vincenzo Provenzani con 14 punti, oltre che Emanuele Caiola e Giovanni Occhipinti con 12. Quest’ultimo, poi, a fine terzo quarto ha preso un colpo al volto che gli ha impedito di proseguire la gara. Quattordici successi in quindici gare per un Gela Basket inevitabilmente in cima al proprio raggruppamento.