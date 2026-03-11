Scuvera: "Un corso di laurea in archeologia o beni culturali a Macchitella Lab"

La proposta di Scuvera

Gela. Un corso di laurea in archeologia o materie affini, in città, sulla scia del rilevante patrimonio storico preesente sul territorio. "Gela possiede un patrimonio archeologico e culturale di grande valore e può diventare un luogo naturale per attività universitarie legate allo studio della storia antica, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali. Per questo propongo di avviare in città un corso di laurea in archeologia o beni culturali, utilizzando Macchitella Lab come sede da cui partire e costruendo una collaborazione con le università e con i centri di ricerca che operano nel campo dell’archeologia e della tutela del patrimonio. L’apertura del museo dei relitti greci e la presenza di importanti siti archeologici rendono il territorio particolarmente adatto a ospitare percorsi di formazione universitaria e attività di ricerca, favorendo collaborazioni con musei e istituti di ricerca e contribuendo allo sviluppo di un sistema locale legato alla cultura e al turismo archeologico", dice il parlamentare Ars Salvatore Scuvera.