L'On. Cirrone Cipolla chiede l'estensione degli screening per tumore al seno e colon-retto fino a 74 anni in Sicilia. Prevenzione e diagnosi precoce per salvare vite.

L'On. Rosetta Cirrone Cipolla ha depositato due mozioni all'Assemblea Regionale Siciliana per chiedere l'estensione degli screening gratuiti per il tumore del colon-retto e della mammella fino ai 74 anni. Attualmente in Sicilia i programmi riguardano la fascia 50-69 anni, escludendo migliaia di cittadini nonostante numerose regioni italiane abbiano già ampliato la platea.

In Sicilia si registrano ogni anno circa 3.700 nuovi casi di tumore al seno, mentre il colon-retto colpisce in modo significativo proprio la fascia 70-74 anni, oggi esclusa dagli screening.

"Investire nella prevenzione significa salvare vite umane e rendere più sostenibile il nostro sistema sanitario. La diagnosi precoce consente di individuare la malattia quando è ancora curabile con maggiori probabilità di successo, riducendo al tempo stesso gli interventi più invasivi, i ricoveri e i costi delle cure", ha dichiarato l'On. Cirrone Cipolla.

Le mozioni prevedono campagne di informazione, coinvolgimento di medici, farmacisti e associazioni, e monitoraggio annuale degli esiti.

"L'obiettivo – ha concluso la deputata – è offrire ai cittadini siciliani un sistema di prevenzione sempre più moderno, equo ed efficace. Estendere gli screening significa dare una concreta possibilità in più di diagnosi precoce a migliaia di persone, ridurre la mortalità per tumore e migliorare la qualità della vita. La prevenzione deve rappresentare una priorità assoluta delle politiche sanitarie regionali."