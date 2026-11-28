Volontariato Scout, gli “Aironi” a lezione di pesca

Iniziativa sul litorale gelese promossa da Giuseppe Pulici e Gabriele Catania

Gela - Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della formazione sul litorale gelese. Si è svolto oggi un corso pratico di pesca dalla spiaggia rivolto alla squadriglia “Aironi” del gruppo scout AGESCI Gela 4, appartenente alla parrocchia di Sant’Antonio.

L’iniziativa è stata curata da Giuseppe Pulici e Gabriele Catania, presidente della società di surfcasting “Passione Mare Gela”. L’attività rientra nel percorso che i ragazzi stanno portando avanti per conquistare la specialità di squadriglia “Nautica”, attraverso l’acquisizione di competenze pratiche legate al mondo della pesca.

Non soltanto tecniche e attrezzature, ma anche un'occasione per avvicinare i giovani al mare, promuovendo il rispetto dell’ambiente e del litorale. Una giornata di apprendimento e condivisione che ha unito il mondo dello scoutismo alla passione per il mare.