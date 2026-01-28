Quotidiano di Gela

Scossa di terremoto nel Palermitano, sisma di magnitudo 3.1 a Blufi

Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato a 1 km a nordovest di Blufi, nelle Madonie, ed è stato localizzato dall'Ingv a una profondità di 38 km

A cura di Redazione Redazione
28 gennaio 2026 20:59
Scossa di terremoto nel Palermitano, sisma di magnitudo 3.1 a Blufi -
Sicilia
Italpress
Regione
PALERMO (ITALPRESS) – Un terremoto è stato registrato alle 20.42 in provincia di Palermo. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato a 1 km a nordovest di Blufi, nelle Madonie, ed è stato localizzato dall’Ingv a una profondità di 38 km.

– foto screenshot Ingv –

(ITALPRESS).

