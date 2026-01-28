Scossa di terremoto nel Palermitano, sisma di magnitudo 3.1 a Blufi
Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato a 1 km a nordovest di Blufi, nelle Madonie, ed è stato localizzato dall'Ingv a una profondità di 38 km
A cura di Redazione
28 gennaio 2026 20:59
PALERMO (ITALPRESS) – Un terremoto è stato registrato alle 20.42 in provincia di Palermo. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato registrato a 1 km a nordovest di Blufi, nelle Madonie, ed è stato localizzato dall’Ingv a una profondità di 38 km.
– foto screenshot Ingv –
(ITALPRESS).