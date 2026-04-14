Scossa di magnitudo 3.7 al largo della costa trapanese
TRAPANI (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilomet...
A cura di Redazione
14 aprile 2026 16:05
TRAPANI (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita a Mazara del Vallo e Marsala.
- foto screenshot Ingv -
(ITALPRESS).