Scossa di magnitudo 3.7 al largo della costa trapanese

TRAPANI (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilomet...

TRAPANI (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita a Mazara del Vallo e Marsala.

- foto screenshot Ingv -

(ITALPRESS).