Scopri il Meteo del 6 gennaio 2026 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 6 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'arrivo del 6 gennaio 2026, gli abitanti di Gela si preparano a affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Le previsioni indicano una serie di cambiamenti nel corso delle ore, che potrebbero influenzare le attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa ci aspetta domani, esplorando ogni fascia oraria e le condizioni attese.

Dettagli delle Previsioni Meteo per Gela

Notte: Le ore notturne inizieranno con una leggera pioggia, che porterà circa 0.2 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 14.55°C, con un'umidità dell'88%. Il vento soffierà da est a una velocità di 2.03 m/s.

Prima mattina: Il cielo si aprirà lasciando spazio a condizioni di cielo sereno, mentre la temperatura rimarrà stabile a 14.53°C. L'umidità aumenterà leggermente al 90%, e il vento si intensificherà a 3.42 m/s.

Mattina: La pioggia tornerà protagonista, con 0.83 mm di precipitazioni attese. La temperatura raggiungerà i 15°C, mentre l'umidità sarà all'85%. Il vento soffierà da sud-est a 2.11 m/s.

Mezza mattinata: Le precipitazioni diventeranno più consistenti con 1.87 mm di pioggia leggera. La temperatura salirà a 16.9°C, con un'umidità ridotta al 77%. Il vento, più intenso, arriverà a 4.65 m/s da sud-ovest.

Mezzogiorno: Si prevede una pioggia moderata con 3.26 mm di precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 17.09°C, mentre l'umidità si manterrà al 77%. Il vento sarà sostenuto a 8.81 m/s proveniente da sud-ovest.

Primo pomeriggio: La pioggia leggera continuerà, con 0.86 mm attese. La temperatura scenderà a 16.17°C, e l'umidità aumenterà all'85%. Il vento soffierà da ovest a 5.59 m/s.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni si attenueranno a 0.11 mm, con una temperatura di 15.02°C. L'umidità sarà dell'84%, e il vento manterrà una velocità di 6.75 m/s da ovest.

Sera: La giornata si concluderà con una leggera pioggia di 0.24 mm. La temperatura sarà di 14.91°C, con un'umidità del 76%. Il vento, ancora robusto, raggiungerà i 7.69 m/s da ovest.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 6 gennaio 2026 a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di piogge leggere e moderate, con alcune pause di cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 14.53°C e i 17.09°C, mantenendo condizioni di umidità piuttosto elevate. Il vento, che soffierà prevalentemente da sud-ovest e ovest, sarà un fattore da considerare data la sua intensità, particolarmente nelle ore centrali. Gli abitanti di Gela sono invitati a tenere in considerazione queste condizioni variabili mentre pianificano le loro attività all'aperto.