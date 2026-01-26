Scopri il Meteo del 27 gennaio 2026 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 27 gennaio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo riservano sorprese e piccoli cambiamenti per Gela nella giornata di domani, 27 gennaio 2026. Le condizioni atmosferiche sembrano promettere una varietà di scenari che potrebbero influenzare le attività quotidiane di residenti e visitatori. Continuate a leggere per scoprire in dettaglio cosa ci riserverà il tempo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Le ore notturne si aprono con un cielo coperto e temperature attorno agli 11.68°C. L'umidità si attesta al 74%, mentre il vento soffia da nord-ovest a una velocità di 6.35 m/s, con raffiche che possono raggiungere i 10.71 m/s. La pressione atmosferica è di 1005 hPa.

Prima mattina: Nella prima parte della mattina, il cielo si schiarisce leggermente, passando a nubi sparse. La temperatura scende leggermente a 11.38°C, con un'umidità del 75%. Il vento si fa meno intenso, con una velocità di 5.52 m/s proveniente da nord-nord-ovest.

Mattina: Verso la mattina, il tempo continua a migliorare con poche nuvole all'orizzonte. Le temperature scendono a 10.71°C. L'umidità si mantiene al 76% e i venti calano a 4.19 m/s, rendendo l'atmosfera più calma e piacevole.

Mezza mattinata: La mezza mattinata porta un ulteriore miglioramento, con un cielo che si mantiene poco nuvoloso. Le temperature risalgono a 11.65°C, mentre l'umidità scende al 72%. Il vento diventa quasi impercettibile a 1.76 m/s.

Mezzogiorno: Durante la fascia del mezzogiorno, il clima continua a stabilizzarsi con poche nuvole e temperature che raggiungono i 14.11°C. L'umidità scende ulteriormente al 66%, con venti moderati da ovest a 4.46 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si presenta sereno, con la temperatura che si stabilizza a 14.66°C. L'umidità risale leggermente al 71%, ma i venti aumentano a 8.05 m/s, portando una leggera brezza.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo torna a presentare nubi sparse, mentre le temperature calano a 13.06°C. L'umidità si mantiene al 74% e il vento soffia a 6.12 m/s.

Sera: La sera si chiude con un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso e temperature di 13°C. L'umidità scende al 68%, con venti che calano a 3.74 m/s, offrendo una conclusione tranquilla alla giornata.

Riassunto delle Previsioni

La giornata di domani a Gela si prospetta ricca di variazioni meteorologiche, caratterizzata da un inizio nuvoloso che si apre gradualmente verso cieli sereni nel pomeriggio, per poi chiudersi nuovamente con nubi sparse in serata. Le temperature variano tra i 10.71°C e i 14.66°C, mantenendo un clima mite e favorevole per la maggior parte della giornata. I venti, prevalentemente da nord-ovest e ovest, varieranno in intensità ma non rappresenteranno un elemento di disturbo significativo. In generale, il clima sarà piacevole, rendendo la giornata adatta a diverse attività all'aperto.