Scopri il Meteo del 23 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 23 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 23 febbraio 2026, Gela sembra destinata a una giornata tranquilla e prevalentemente asciutta: le condizioni rimarranno stabili con cielo in gran parte sereno e brezze variabili. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno e visibilità ottima (10 km). Temperatura intorno a 10,6 °C (sensazione termica ~9,6 °C), umidità al 72% e pressione elevata (1026 hPa). Vento debole da NE, circa 2,7 m/s con raffiche fino a 2,4 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm, probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — Mantiene un quadro di cielo sereno. Temperatura circa 10,5 °C (feels like ~9,3 °C), umidità in calo al 65% e pressione 1025 hPa. Vento molto leggero da NE, ~2,3 m/s con raffiche intorno a 2,2 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — Prime ore diurne con cielo sereno e aria fresca: 10,5 °C (sensazione ~9,2 °C), umidità 60% e pressione stabile a 1025 hPa. Vento calmo da ENE, ~1,7 m/s con raffiche minori. Condizioni asciutte e ottime per attività all'aperto.

Mezza mattinata (09:00) — Sole in aumento, cielo sereno; temperatura in salita a ~12,9 °C (sensazione ~11,7 °C). Umidità intorno al 55% e pressione 1025 hPa. Vento debole da Ovest, ~1,8 m/s con raffiche fino a 2,3 m/s. Nessuna pioggia attesa.

Mezzogiorno (12:00) — Giornata soleggiata con temperature miti: ~14,9 °C (feels like ~14,2 °C). Umidità risalirà al 68% mentre la pressione scende lievemente a 1024 hPa. Il vento si rinforza da Ovest, ~5,5 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Ancora asciutto.

Primo pomeriggio (15:00) — Picco termico della giornata con massima intorno a 15,3 °C; cielo in prevalenza sereno ma con lievi addensamenti (5%). Vento di provenienza occidentale più sostenuto, ~7,5 m/s con raffiche fino a 9,7 m/s: è la fascia con il vento più deciso, da tenere presente per mare mosso o attività esposte.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperature in lieve calo a ~13,6 °C (umidità 81%), pressione 1023 hPa. Il cielo rimane per lo più sereno ma con qualche nube in più; vento ancora moderato da Ovest, ~6,1 m/s con raffiche fino a 9,2 m/s. Precipitazioni non previste.

Sera (21:00) — Tendenza verso un aumento delle nubi con nubi sparse (copertura ~75%), temperatura ~13,0 °C (sensazione ~12,4 °C) e umidità intorno al 79%. Vento in attenuazione a ~4,8 m/s ma con raffiche fino a 7,6 m/s. Visibilità buona, precipitazioni assenti (0 mm attesi).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata prevalentemente serena e asciutta, con temperature comprese tra circa 10–11 °C nelle ore notturne e una massima intorno a 15 °C nel primo pomeriggio. Il vento sarà il fattore da monitorare: debole nelle ore notturne e mattutine, moderato‑fresco tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio con raffiche fino a circa 9–10 m/s. Non sono previste precipitazioni significative; pressione atmosferica relativamente alta e visibilità buona. Per attività in mare o esposte al vento, si consiglia prudenza nelle ore pomeridiane.