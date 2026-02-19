Scopri il Meteo del 20 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 20 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a una giornata dall'andamento variabile: temperature miti ma un vento piuttosto sostenuto che renderà il tempo più dinamico del previsto. I fenomeni precipitativi saranno concentrati nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, con rapidi episodi di pioggia leggera. Di seguito il dettaglio orario per il 20 febbraio 2026.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura intorno a 12,1 °C (sensazione termica 11,2 °C). Si prevedono pioggia leggera per circa 0,13 mm nelle tre ore precedenti, nuvolosità alta (80%) e vento da ovest-nordovest a circa 7,5 m/s con raffiche fino a 11,0 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia moderata.

Prima mattina (03:00): Cielo con nubi sparse e temperatura sui 11,4 °C (sensazione 10,5 °C). Vento da ovest-nordovest intorno a 7,1 m/s con raffiche fino a 10,7 m/s. Bassa probabilità di precipitazioni immediate.

Mattina (06:00): Condizioni in lieve miglioramento: poche nuvole, temperatura circa 11,8 °C. Vento attorno a 7,7 m/s con raffiche fino a 12,7 m/s. Umidità intorno al 74%.

Mezza mattinata (09:00): Giornata che si apre con cielo sereno e la temperatura in aumento a circa 13,9 °C (sensazione 13,2 °C). Attenzione al vento: raffiche attese fino a 14,5 m/s con una componente occidentale predominante; possibile mare mosso lungo la costa.

Mezzogiorno (12:00): Aumento della nuvolosità e arrivo della pioggia leggera con accumulo di circa 1,42 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 13,0 °C. Vento sostenuto da ovest a 13,6 m/s con raffiche fino a 18,0 m/s. Alta probabilità di precipitazione: prestare attenzione a strade bagnate e ridotta visibilità locale.

Primo pomeriggio (15:00): Persistono piogge leggere con accumulo previsto di circa 1,97 mm nelle tre ore. Cielo molto nuvoloso (96%) e temperatura sui 13,1 °C. Vento continuo attorno a 12,6 m/s con raffiche fino a 15,5 m/s; condizioni che possono dare disagio alle attività all'aperto e al traffico marittimo.

Tardo pomeriggio (18:00): Tendenza a parziale miglioramento: nubi sparse, temperatura intorno a 12,6 °C (sensazione 11,9 °C). Vento in diminuzione a circa 6,6 m/s con raffiche fino a 7,2 m/s. Resta una probabilità elevata di fenomeni residui, ma in attenuazione.

Sera (21:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 12,2 °C, vento ancora lieve da ovest-nordovest a 6,1 m/s (raffiche fino a 7,5 m/s). Nessuna precipitazione prevista nelle ore serali; condizioni più stabili.

Riepilogo del giorno

Giornata con temperature miti, generalmente tra 11 °C e 14 °C, ma caratterizzata da vento sostenuto soprattutto tra fine mattinata e primo pomeriggio (raffiche fino a 18 m/s) e da episodi di pioggia leggera concentrati tra le 12:00 e le 15:00 (accumulo complessivo previsto nelle fasce segnalate circa 3,5 mm). Raccomandata prudenza per chi si muove in mare o all'aperto durante le ore centrali del giorno; in serata il tempo tornerà più stabile.