Scopri il Meteo del 20 agosto 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 20 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, una splendida città costiera della Sicilia, si prepara a vivere una giornata di sole e serenità. Le previsioni meteo per domani promettono condizioni ideali per godersi il mare e le bellezze naturali della zona. Scopriamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno, accompagnato da una temperatura di 23.98°C. L'umidità si attesta al 75%, offrendo una sensazione di freschezza. Il vento soffia leggero da sud-ovest con una velocità di 0.96 m/s, garantendo un'atmosfera tranquilla e piacevole per chi ama passeggiare sotto le stelle.

Prima mattina: Con l'avvicinarsi dell'alba, la temperatura sale leggermente a 24.82°C. L'umidità si mantiene al 77%, creando una leggera sensazione di umidità nell'aria. Il cielo continua a rimanere sereno, mentre il vento cambia leggermente direzione, soffiando da ovest con una velocità di 0.98 m/s.

Mattina: Alle prime luci del giorno, la temperatura raggiunge i 25.28°C. L'umidità scende al 73%, rendendo l'aria più asciutta e piacevole. Il vento soffia con una leggera brezza da ovest-nord-ovest a 0.81 m/s. Il cielo, quasi libero da nuvole, promette una giornata luminosa.

Mezza mattinata: Durante la mezza mattinata, la temperatura continua a salire, arrivando a 26.57°C, mentre l'umidità cala al 65%. Il vento proviene da sud-ovest con una velocità di 2.41 m/s e qualche nuvola sparsa arricchisce il cielo, mantenendo comunque un aspetto prevalentemente sereno.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il sole è al suo culmine con una temperatura di 27.22°C e un'umidità del 64%. La sensazione termica raggiunge i 28.7°C, complice il vento da sud con una velocità di 3.95 m/s. Un cielo quasi limpido sarà il palcoscenico perfetto per chi desidera trascorrere il pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si stabilizza attorno ai 27.29°C, mentre l'umidità risale leggermente al 65%. Il vento continua a soffiare da sud-ovest con una velocità di 3.3 m/s, mantenendo l'aria fresca e piacevole. Il cielo rimane limpido, permettendo di godere appieno del sole.

Tardo pomeriggio: Con l'approssimarsi della sera, la temperatura scende a 26.27°C e l'umidità risale al 74%. Il vento, ora proveniente da sud, si fa più leggero a 1.08 m/s. Il cielo rimane sereno, perfetto per un tramonto mozzafiato sul mare.

Sera: Infine, la sera porta una lieve diminuzione della temperatura a 25.78°C, con un'umidità dell'78%. Il vento soffia da sud-est a 0.96 m/s, contribuendo a una serata mite e piacevole sotto un cielo quasi completamente sereno.

Conclusioni sul Meteo di Gela per Domani

La giornata di domani a Gela si prospetta essere serena e soleggiata, con temperature che oscillano tra i 23.98°C e i 27.29°C. Il vento sarà prevalentemente leggero e di direzione variabile, garantendo un clima ideale per attività all'aperto. In sintesi, sarà una giornata perfetta per godere delle bellezze naturali e delle attività ricreative offerte dalla città.