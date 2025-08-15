Scopri il Meteo del 16 agosto 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 16 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il meteo di Gela riserva sempre sorprese e bellezze inaspettate, soprattutto durante i mesi estivi. Con l'arrivo del 16 agosto 2025, la città si prepara a un giorno che promette una varietà di condizioni atmosferiche. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Le Previsioni Dettagliate per il 16 Agosto 2025

Notte: La giornata inizia con cieli caratterizzati da nubi sparse e una temperatura di 24.5°C. L'umidità è al 59% e il vento soffia leggermente da est con una velocità di 1.84 m/s. Non sono previste precipitazioni durante la notte, garantendo una notte abbastanza tranquilla.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si copre completamente, con una temperatura leggermente più alta di 25.36°C. L'umidità aumenta al 63%, mentre il vento si mantiene calmo, soffiando a 1.73 m/s da est. Anche in questa fascia oraria non sono previste piogge.

Mattina: Il cielo rimane coperto all'alba con una temperatura di 25.61°C. L'umidità si mantiene costante al 63%, mentre il vento cambia direzione, provenendo da nord-est a una velocità di 1.92 m/s. La visibilità è ottima, raggiungendo i 10 km.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo si schiarisce leggermente con la presenza di nubi sparse, e la temperatura sale a 27.46°C. L'umidità scende al 57% e il vento soffia da sud-ovest a 3.11 m/s, rendendo l'atmosfera più fresca e piacevole.

Mezzogiorno: Durante il mezzogiorno, il cielo continua a mostrare nubi sparse, e la temperatura rimane stabile a 27.35°C. L'umidità risale al 63% mentre il vento aumenta la sua intensità, provenendo ancora da sud-ovest con una velocità di 5.47 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si apre completamente, regalando un sereno spettacolo di cielo limpido. La temperatura è di 27.15°C, ma l'umidità al 70% fa percepire una sensazione termica di 29.11°C. Il vento soffia più forte da ovest a 6.61 m/s, portando una piacevole brezza.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vede un cambiamento con l'arrivo di pioggia leggera e una temperatura che scende a 23.97°C. La probabilità di precipitazioni è del 46%, con 0.12 mm di pioggia attesa. Il vento soffia da nord-est a 4.28 m/s, accompagnando il passaggio delle nuvole.

Sera: La serata si conclude con nubi sparse e una temperatura di 24.32°C. L'umidità si riduce al 55%, mentre il vento si calma notevolmente, con una velocità di 0.55 m/s da sud-est. Non sono previste ulteriori precipitazioni durante la sera.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 16 agosto 2025 a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteorologiche. La mattina inizia con cieli coperti, ma si schiarisce gradualmente verso mezzogiorno e il primo pomeriggio, regalando momenti di cielo sereno. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, una leggera pioggia potrebbe fare capolino, per poi lasciare spazio a un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso in serata. Le temperature si mantengono piacevoli, oscillando tra 23.97°C e 27.46°C, con venti moderati che variano durante il giorno. In sintesi, sarà una giornata di agosto tipica, con cambiamenti atmosferici che offriranno un po' di tutto, mantenendo viva l'atmosfera estiva della città.