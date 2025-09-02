Scontro amministrazione-Asp, Cirignotta: "Ci sia confronto per programmare"

L'azzurro richiama le forti polemiche in materia di sistema sanitario locale, alimentate nelle ultime ventiquattro ore

Gela. Un confronto che torni sui binari istituzionali e senza scontri dialettici. Lo suggerisce il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta. L'azzurro richiama le forti polemiche in materia di sistema sanitario locale, alimentate nelle ultime ventiquattro ore. "Si ritiene opportuno ribadire che il confronto tra istituzioni deve sempre ispirarsi ai principi di leale collaborazione e di rispetto reciproco, nella consapevolezza del comune obiettivo di tutelare la salute e il benessere dei cittadini. Il Comune e l’Asp di Caltanissetta, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sono chiamati a operare con spirito di responsabilità e con la volontà di garantire servizi sanitari adeguati e rispondenti ai bisogni della collettività. In questa prospettiva, Forza Italia - dice Cirignotta - auspica che il confronto e il dibattito siano riportati su un piano costruttivo e istituzionalmente corretto, privilegiando il metodo del confronto tecnico e programmatorio rispetto a dinamiche di contrapposizione che rischiano di allontanare l’attenzione dalle priorità del territorio. A tal fine, suggeriamo di abbandonare lo scontro e le polemiche e di promuovere momenti di coordinamento tra le strutture competenti, finalizzati a individuare soluzioni operative per rafforzare l’efficienza dei servizi sanitari locali". La priorità, secondo il forzista, "è e resta quella della comunità, che merita istituzioni unite e orientate esclusivamente al perseguimento del bene comune".