Sclerosi multipla, oggi volontari in piazza Umberto, sostegno dalla commissione

Volontari e rappresentanti dell’associazione saranno presenti per fornire materiale informativo

Gela. In occasione della Giornata Mondiale sulla Sclerosi Multipla, in programma sabato oggi, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il supporto della Commissione Consiliare Sanità, promuove una giornata di sensibilizzazione dedicata all’informazione, alla vicinanza alle persone affette da sclerosi multipla e alla diffusione della cultura dell’inclusione e della solidarietà. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 18 in Piazza Umberto I, dove sarà allestito un banchetto informativo aperto alla cittadinanza. Volontari e rappresentanti dell’associazione saranno presenti per fornire materiale informativo, condividere testimonianze e sensibilizzare la comunità sull’importanza della ricerca e del supporto alle persone conviventi con la sclerosi multipla. A rendere ancora più significativo il momento sarà l’illuminazione di rosso del Palazzo di Città, gesto simbolico che intende richiamare l’attenzione pubblica su una patologia che coinvolge migliaia di persone e famiglie in tutta Italia. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza affinché possa partecipare a questa importante occasione di sensibilizzazione e vicinanza, contribuendo a diffondere consapevolezza e sostegno verso chi affronta quotidianamente la sclerosi multipla.