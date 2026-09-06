Schlein “Basta disfattismo su Ue, serve salto in avanti sull’integrazione”

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura: basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello...

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "Sono d'accordo con quanto detto da De Molli in apertura: basta disfattismo sull'Europa. L'Europa con tutti i suoi limiti e difetti è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico, è il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo al panel dedicato alle opposizioni al Forum Teha di Cernobbio.

"E credo di dire una cosa piuttosto banale se sottolineo che non siamo noi il più ricco e il più forte - prosegue la segretaria -. Allora, quello che voglio dire, come spesso ci ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, è che noi abbiamo bisogno di un salto in avanti dell'integrazione europea". "Se prima era un tema che appassionava alcuni di noi, come me, una federalista europea convinta, oggi non è più un dibattito per addetti ai lavori, è una questione di sopravvivenza dell'Unione Europea in un quadro geopolitico così profondamente mutato", conclude.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).