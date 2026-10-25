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Schifani “Su di me una fake news dopo l’altra, solo menzogne”

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

A cura di Redazione Redazione
25 ottobre 2026 12:00
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Schifani “Su di me una fake news dopo l’altra, solo menzogne” -
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PALERMO (ITALPRESS) – “Depositate le candidature ufficiali al Csm, la mia non c’è. Chiusa una fantasia, eccone pronta un’altra: Schifani Garante della privacy. Anche questa è una fake news. Aspetto con curiosità la prossima puntata: presidente degli Stati Uniti? C’è chi si diverte a diffondere menzogne, ma le bugie hanno le gambe corte. Intendo completare il mio mandato e portare la Sicilia al voto a novembre del prossimo anno, rispettando l’impegno assunto con i siciliani”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 25 ottobre 2026

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