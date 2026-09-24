Schifani riceve il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo d’Orléans il generale di brigata Pietro Sutera, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo. Il generale Sutera è tornato

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo d’Orléans il generale di brigata Pietro Sutera, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo.

Il generale Sutera è tornato in Sicilia, alla guida del Comando provinciale al posto di Luciano Magrini, dopo aver prestato servizio al Comando della Presidenza della Repubblica. L’incontro fra il presidente Schifani e il neo comandante Sutera si è svolto in un clima cordiale.

Il governatore ha augurato buon lavoro all’ufficiale di origini siciliane, ribadendo la più ampia collaborazione istituzionale da parte della Regione Siciliana su temi prioritari quali il contrasto alla criminalità e alle attività illegali, alle infiltrazioni nella pubblica amministrazione o negli appalti.

Il presidente Schifani ha donato al comandante un crest della Regione.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).