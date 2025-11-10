Schifani “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista. Avanti con ferma determinazione e coraggio” / Video

PALERMO (ITALPRESS) & & dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile. Ma nelle mie scelte ha prevalso l& della tutela della legalità e trasparenza del Governo e delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e

A cura di Redazione 10 novembre 2025 20:08

Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo dovuto gestire una crisi imprevista e direi imprevedibile. Ma nelle mie scelte ha prevalso l’esigenza della tutela della legalità e trasparenza del Governo e delle istituzioni. Questo chiedono i siciliani e chiede il mio governo. Un governo che deve andare avanti. I dati di Banca d’Italia confermano come siamo nella buona strada. Cresce l’economia, crescono i posti di lavoro, crescono le entrate, crescono gli export, e cresce il turismo. Andiamo avanti con ferma determinazione e anche con coraggio”. Così in un post su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. https://video.italpress.com/storage/news/video/2025/11/3de70dc06baad0ae5bcaa3ead8180e246b718e2a.mp4 – foto IPA Agency – (ITALPRESS).