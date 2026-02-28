Schifani a Niscemi, "sistema intervento efficiente": sopralluogo in zona rossa

Il presidente ha effettuato un sopralluogo in zona rossa

Niscemi. "Il sistema di intervento messo in campo si è dimostrato efficiente". Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani nel corso di un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi. Il presidente, accompagnato dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti e dal direttore regionale della protezione civile Salvo Cocina, in municipio ha consegnato le chiavi di due immobili Iacp da destinare agli sfollati. "Un terzo sarà pronto la prossima settimana", hanno detto i vertici regionali Iacp. "Sarà fatto un bando pubblico per l'assegnazione", ha detto Conti. Altri immobili dello Iacp, nel circondario, saranno messi a disposizione per l'assegnazione. Durante la visita alla regia trazzera Niscemi-San Michele di Ganzaria, che servirà come viabilità alternativa, Schifani ha riferito che "questi lavori rappresentano un intervento urgente e strategico per garantire la pavimentazione di un’arteria fondamentale, sia come via di fuga sia per assicurare una percorribilità sicura con mezzi leggeri e ordinari, migliorando così il collegamento del paese con le altre realtà territoriali. Siamo tutti pienamente mobilitati. Ieri il Capo della Protezione Civile ha portato una notizia molto positiva. Ci troviamo nella fase di post-emergenza, ma questo non significa che l’impegno del Governo nazionale e regionale venga meno: al contrario, gli investimenti sono consistenti sotto il profilo finanziario, concreti e operativi. È fondamentale restituire serenità alla popolazione di Niscemi, e questo è il nostro obiettivo primario, da realizzare con i fatti. La vera scommessa sono i tempi: le risorse ci sono, ma dobbiamo accelerare al massimo. Ogni minuto è prezioso. Per questo stiamo lavorando anche a livello nazionale per semplificare le procedure normative. Nei giorni scorsi a Roma abbiamo concordato misure per velocizzare i processi, compresi i ristori. La Regione sta facendo la propria parte con fondi regionali: siamo intervenuti con rapidità, mettendo a disposizione i nostri funzionari, che sono presenti a Niscemi per facilitare la compilazione delle domande. Oggi scadono i termini, ma in caso di richiesta di proroga da parte del sindaco, non saremo rigidi: le risorse ci sono".