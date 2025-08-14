Schianto stradale lungo un tratto di via Butera, due auto coinvolte: ci sono feriti

Sul posto, sono arrivati i soccorsi

Gela. L'impatto è stato violento a ridosso dell'area residenziale "Modernopoli", nei pressi di via Butera. Sono almeno quattro i feriti a seguito dello scontro tra due vetture. Sul posto, sono arrivati i soccorsi. C'erano anche i vigili del fuoco. Chi ha riportato conseguenze è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Nessuno però risulta in condizioni preoccupanti.