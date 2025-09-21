Schianto stradale coinvolti calciatori del Niscemi: uno trasferito in elisoccorso

Pare che i tre, in auto, stessero raggiungendo lo stadio per il match odierno del campionato di Eccellenza

Niscemi. Sono tre calciatori, tutti argentini, del Niscemi, i feriti di un grave incidente stradale verificatosi in contrada Vituso, proprio a Niscemi. Pare che i tre, in auto, stessero raggiungendo lo stadio per il match odierno del campionato di Eccellenza. Ci sarebbe stato un impatto con un altro veicolo. Un calciatore è stato trasferito a Catania in elisoccorso. Altri due e l'automobilista che era sull'altra vettura sono stato condotti al Basarocco.