Schianto mortale sulla Gela-Catania, svolti i funerali delle vittime: fuori pericolo i coniugi gelesi

I due gelesi dovranno sostenere una fase di riabilitazione molto lunga proprio per le conseguenze fisiche riportate ma sono fuori pericolo

Gela. L'indagine, condotta dai pm della procura di Caltagirone, per l'ipotesi di omicidio stradale plurimo, è in corso e si baserà anche sull'esito di perizie tecniche. Giovedì, a Vittoria, si sono tenuti i funerali del settantenne Giuseppe Ruscica e della figlia trentatreenne Martina Ruscica, deceduti a inizio agosto, su un tratto della Gela-Catania, dove nei pressi di Caltagirone si è verificato un violento incidente stradale. Per padre e figlia, originari di Comiso, non c'è stato nulla da fare. La vettura sulla quale viaggiavano è finita fuori strada, ribaltandosi. Una terza persona, madre e moglie delle vittime, ha subito conseguenze fisiche ma è riuscita a sopravvivere. Sono invece definitivamente fuori pericolo i coniugi gelesi, a loro volta gravemente feriti. Erano a bordo di un suv contro il quale ha impattato un tir, pare in fase di sorpasso. Intorno all'autotrasportatore che era alla guida del mezzo pesante sembra che si concentri l'attenzione degli inquirenti. I due gelesi dovranno sostenere una fase di riabilitazione molto lunga proprio per le conseguenze fisiche riportate. Il piccolo figlio, a sua volta in auto con loro, non ha riportato invece ferite profonde, nonostante l'enorme shock patito. I pm calatini avevano già provveduto a disporre il sequestro dei mezzi coinvolti e gli approfondimenti autoptici.