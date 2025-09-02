Quotidiano di Gela

Schianto in moto sulla Circonvallazione di Palermo, morti due giovani

Sul luogo dell'incidente sono state chiuse al traffico per alcune ore entrambe le corsie di viale Regione Siciliana

A cura di Redazione
02 settembre 2025 09:49
Cronaca
Italpress
Regione
PALERMO (ITALPRESS) – Due giovani di 27 e 22 anni sono morti in un incidente avvenuto la scorsa notte in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza del sottopassaggio di via Belgio. Secondo una prima ricostruzione i due viaggiavano a bordo di una moto Kawasaki bianca lungo la corsia in direzione Catania: a un certo punto, forse per l’alta velocità, chi era alla guida avrebbe perso il controllo e i giovani sarebbero stati entrambi sbalzati giù dal mezzo; tempestivo l’intervento dei sanitari, ma per i due non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono state chiuse al traffico per alcune ore entrambe le corsie di viale Regione Siciliana, per effettuare i rilievi e consentire i soccorsi.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).

