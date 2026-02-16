Scavi e ripristini non a norma, sanzioni alle società

Irregolarità negli scavi

Gela. Le ditte che eseguono i lavori per conto di società esterne sul territorio non a regola d’arte saranno sanzionate. Da oggi sono ripartiti i lavori di ripristino del manto stradale in via Manzoni, dove sono state segnalate da giorni buche con cavi di fibra ottica visibili ed a pochi centimetri dal livello stradale. Questa mattina il Sindaco Terenziano Di Stefano ha effettuato un sopralluogo insieme ad una squadra di vigili urbani, operai della manutenzione della Ghelas. “Abbiamo già scritto più volte alla Open Fiber – ha detto il Sindaco – sollecito e diffidato la ditta ad intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi. Da specifica tecnica lo scavo deve essere profondo almeno 45 centimetri e qui sono meno di 10 centimetri. Gli uffici hanno redatto una relazione ed emesso un verbale nei confronti della società che ha eseguito i lavori non a regola d’arte. Per sicurezza copriremo le buche ma da ora in avanti metteremo in discussione tutto l’operato di Open Fiber in città”.