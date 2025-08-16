Scarti trasformati in biofertilizzante, l'attenzione sul brevetto di Nardo: "Si abbattono emissioni"

Articoli publicati da riviste internazionali del settore e convegni nel mondo rilanciano l'importanza del ciclo brevettato dal chimico industriale gelese

Gela. Il chimico industriale gelese Fabrizio Nardo, anni addietro fondatore della società “Antifemo srl”, continua a sviluppare la tecnologia Np-biotech, per la produzione basata sugli scarti, da rimettere nel ciclo. Un recente articolo a firma del ricercatore gelese ha attratto l'attenzione di importanti riviste scientifiche, internazionali e nazionali. “NP-bioTech: a circular economy approach to catalyst-based biostabilization of citrus processing waste” (F. Nardo et al.) del 27 gennaio 2025 è apparso nella rivista Science of Food and Agriculture, ©2025 Society of Chemical Industry (SCI) (https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jsfa.14128), ripreso da PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39865918/) e dal Cnr (https://www.ispaam.cnr.it/about-us-2/). Nardo sarà ospite, come speaker, in convegni organizzati in nazioni, dove l’attenzione per l’innovazione tecnologica è una priorità massima dei rispettivi governi. Dal Giappone, è giunto l’invito a partecipare al prestigioso convegno “Smart Materials Congress-2025”, che si terrà dall'11 al 13 novembre ad Osaka. Nardo è stato invitato inoltre all'evento che in parallelo, nelle stesse date, si terrà sempre nella città giapponese, il decimo “Annual Global Congress of Knowledge Economy” (GCKE-2025). Se il primo convegno è dedicato alle innovazioni tecnologiche di frontiera, il secondo raggruppa gli attori principali a livello mondiale in grado di imprimere una svolta all’economia. Gli stessi organizzatori del Gcke si sono premurati di invitare il ricercatore gelese pure per l'undicesima edizione, che si terrà dal 22 al 24 luglio 2026, ad Helsinki, in Finlandia. L’invito è motivato dal “suo eccezionale contributo nel campo di competenza, che ha avuto un impatto profondo e saremmo onorati di averla come relatore". Nel 2026, ad Osaka si terrà il dodicesimo “Annual World Congress of Advanced Materials (WCAM-2026)”, dal 16 al 18 giugno, a questo evento è stato richiesto l’intervento scientiﬁco di Nardo. Un ulteriore invito è arrivato dal “#MAT-2025 3rd Global Meet on Materials Science and Nanoscience” (https://www.sciencewidemeetings.com/materials-nano/#aboutus), dal 20 al 22 ottobre, a Dubai. “La ricerca avanzata nel settore delle biotecnologie, applicata all’economia circolare, dove materiali di scarto, scarti agro-alimentari, agricoli, fanghi di depurazione, Forsu, sono trasformati in biofertilizzante, condotta da “Antifemo srl”, se a livello internazionale è motivo di attenzione, nel mondo scientiﬁco, in Italia, comincia a trasformarsi in realtà industriale. In Sicilia, si vantano applicazioni industriali nel settore alimentare e agricolo, mentre nel centro e nord Italia l’interesse è verso il trattamento della componente organica del riﬁuto urbano indifferenziato e verso la frazione Forsu, con notevoli beneﬁci ambientali e ritorni economici, in termini di mancate emissioni in atmosfera, assenza di cattivi odori, risparmio energetico e riduzione dei tempi di processo”, si legge in una nota diramta da “Antifemo srl”.

In foto Fabrizio Nardo