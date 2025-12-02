Scalinata via Cadorna nei "gradini del fato": "Omaggio a Eschilo per la nostra storia millenaria"

L'opera non solo abbellisce uno spazio centrale ma testimonia anche il potere della collaborazione tra istituzioni e associazioni

Gela. Il 4 dicembre alle 17:30, presso la scala di via Cadorna, sarà celebrato un momento significativo dedicato alla valorizzazione e riqualificazione urbana della città. La Fidapa, guidata dalla prof.ssa Giusi Rinzivillo, e l’associazione "Amici della salute", rappresentata dal dott. Santo Figura, saranno presenti all’inaugurazione dei pannelli decorativi realizzati dalla ditta Cevap, per imprimere il ruolo storico e il pensiero di Eschilo. L'opera non solo abbellisce uno spazio centrale ma testimonia anche il potere della collaborazione tra istituzioni e associazioni, a cominciare dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall’assessore Romina Morselli. "I gradini del fato" è un un chiaro esempio di come arte e cultura possano intrecciarsi per arricchire la comunità. Un invito speciale è rivolto alle donne, protagoniste di questo progetto, simbolo di innovazione e creatività nel terzo millennio. "Come assessorato - dice Morselli - ho voluto lavorare in stretto contatto con la Fidapa e con l'associazione "Amici della salute". Vogliamo dare una traccia ancor più netta della nostra storia millenaria e l'omaggio alla cultura classica e a Eschilo è da collocare proprio nella direzione che stiamo tracciando. Il prossimo anno attendiamo di poter riaprire il museo regionale e di inaugurare finalmente quello delle navi arcaiche. Arte, cultura e rivalutazione del territorio e degli spazi urbani, per noi sono essenziali".