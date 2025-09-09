Savoca e il suo nuovo romanzo "L'inutile"

È ambientato nella Gela degli anni '60

Gela. Dopo la sua prima esperienza letteraria con "Gelone-lo stratega", Vincenzo Savoca dà sfogo alla sua fantasia con il romanzo "L'inutile", ambientato nella Gela degli anni '60. In una spirale di intrighi e passioni, si intrecciano le vite dei protagonisti, che schiavi della loro libido, condizionano e sconvolgono in maniera significativa le vite di altri personaggi dell'opera. "L'inutile", negli scorsi giorni, è stato presentato in città.

In foto Vincenzo Savoca