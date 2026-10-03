Sapori e tradizioni protagonisti a Butera, ma resta alta l’attenzione sulla crisi agricola

Il sindaco di Butera ha ribadito la propria vicinanza agli operatori agricoli, alle prese con rincari e difficoltà

Butera. È stata inaugurata la sedicesiamedizione di "Butera in Tavola”, la manifestazione dedicata ai sapori, alle tradizioni e alle produzioni del territorio. Un appuntamento che mette al centro l’enogastronomia locale, accompagnando le degustazioni con momenti di spettacolo e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori. A fare da cornice all’inaugurazione anche la presenza degli Sbandieratori di Gela, dei gruppi folkloristici e dei volontari della Protezione civile del distaccamento di Gela, che hanno contribuito ad animare l’avvio della manifestazione.



La sagra rappresenta anche un’occasione per accendere i riflettori sul mondo dell’agricoltura e sulle difficoltà che oggi interessano il comparto.“Butera in Tavola”, al via la sagra tra sapori, tradizione e valorizzazione del territorio

È stata inaugurata a Butera “Butera in Tavola”, la manifestazione dedicata ai sapori, alle tradizioni e alle produzioni del territorio. Un appuntamento che mette al centro l’enogastronomia locale, accompagnando le degustazioni con momenti di spettacolo e iniziative pensate per coinvolgere cittadini e visitatori.

A fare da cornice all’inaugurazione anche la presenza degli Sbandieratori di Gela, dei gruppi folkloristici e dei volontari della Protezione civile del distaccamento di Gela, che hanno contribuito ad animare l’avvio della manifestazione.

La sagra rappresenta anche un’occasione per accendere i riflettori sul mondo dell’agricoltura e sulle difficoltà che oggi interessano il comparto. Il sindaco di Butera ha ribadito la propria vicinanza agli operatori agricoli, alle prese con rincari e difficoltà che incidono sulla sostenibilità delle attività, assicurando attenzione alle loro esigenze e alle prospettive future del settore.



“ Butera in Tavola” diventa così non soltanto una festa dedicata al gusto, ma anche un momento per valorizzare il lavoro degli agricoltori, le produzioni locali e il patrimonio di tradizioni che caratterizza il territorio.



Per tutta la durata della manifestazione sono previsti appuntamenti dedicati all’intrattenimento, alla cultura popolare e alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, con l’obiettivo di trasformare il centro di Butera in un punto di incontro tra tradizione, territorio e convivialità.