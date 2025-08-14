Santa Lucia Soccorso e Croce d’Oro unite per Gela e Butera

Santa Lucia Soccorso si espande a Butera: nasce la rete con Croce d’Oro per servizi sanitari, formazione e assistenza condivisa.

Un nuovo capitolo si apre per la solidarietà tra Gela e Butera: è ufficiale la collaborazione tra le associazioni di volontariato Santa Lucia Soccorso e Croce d’Oro di Butera.

L’annuncio è stato dato oggi a Butera, dove il presidente di Santa Lucia Soccorso ha sottolineato l’importanza dell’accordo:

“È un grande passo per la nostra associazione, che amplia il proprio raggio d’azione. Oltre a Gela, da oggi porteremo formazione, assistenza e supporto anche a Butera.”

A fare eco alle sue parole, il referente locale ha espresso profonda gratitudine:

“Era un sogno. Oggi, grazie a Santa Lucia Soccorso, possiamo garantire servizi sanitari e assistenziali di qualità a tutta la cittadinanza.”

Questa sinergia tra le due ODV non solo rafforza la rete di volontariato, ma apre la strada a interventi più tempestivi, formazione condivisa e una presenza capillare sul territorio. Un passo concreto verso una Sicilia più solidale, dove le comunità si sostengono a vicenda e i volontari diventano veri protagonisti del cambiamento.