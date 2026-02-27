Sanremo, Daniele Cacciuolo e la moglie Marzia al gala' di Forbes Italia e The Code

Un riconoscimento importante per il lavoro del giovane pizzaiolo, capace di costruire negli anni un vero e proprio brand fondato su competenza, passione e identità nel mondo del food.

Gela. «Un’esperienza meravigliosa, in una location straordinaria, circondati da tanti personaggi dello spettacolo. È qualcosa da vivere intensamente: è vero, Sanremo è Sanremo». È ancora carica di emozione la voce di Daniele Cacciuolo dopo la partecipazione alla serata di gala promossa nell’ambito del , su invito di , The Code e Fabrizio Scippa.

Un appuntamento speciale, che si rinnova dopo la partecipazione dello scorso anno, vissuto accanto alla moglie Marzia Cremone, con cui ha condiviso una serata fatta di incontri e momenti significativi. Un riconoscimento importante per il lavoro del giovane pizzaiolo, capace di costruire negli anni un vero e proprio brand fondato su competenza, passione e identità nel mondo del food. Determinante, nel suo percorso imprenditoriale, la fusione tra tradizione siciliana e campana, diventata il tratto distintivo del suo progetto.

«Ringrazio la mia famiglia e i miei figli che da lontano tifano per noi e ci sostengono sempre – ha raccontato Cacciuolo –. Grazie anche al mio staff e a tutte le persone che ogni giorno ci sono vicine. Questo risultato è il frutto del lavoro di squadra e di chi continua a credere in me. Partecipare a un evento così, qui a Sanremo, non rappresenta solo un punto di arrivo ma anche un nuovo punto di partenza».

Nel corso della serata Cacciuolo ha incontrato diversi volti noti dello spettacolo, tra cui , ed , tra flash dei fotografi e l’emozione di un’esperienza destinata a lasciare il segno.

Un’occasione che segna una nuova tappa nel percorso professionale di Daniele Cacciuolo, già proiettato verso nuovi progetti che saranno annunciati nei prossimi mesi.