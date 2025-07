Sanità, corteo a Palermo: Conte in prima fila, presente una delegazione locale

La delegazione gelese arrivata a Palermo è stata soprattutto M5s

Palermo.La parte più consistente del corteo palermitano organizzato per rivendicare "una sanità per tutti", libera dal controllo politico e soprattutto a tutela del diritto alla salute dei cittadini, ha i colori del Movimento cinquestelle. Nel pomeriggio, in prima fila, l'ex premier e leader M5s Giuseppe Conte, insieme ai riferimenti regionali dei partiti di centrosinistra, progressisti e di entità civiche e del sindacato. Hanno aderito, tra gli altri i dem, con la presenza del segretario regionale Anthony Barbagallo. Insieme a Conte, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, che ha sostenuto la manifestazione odierna. La delegazione gelese arrivata a Palermo, anche in questo caso, è stata soprattutto M5s. Hanno partecipato il presidente del civico consesso Paola Giudice, l'assessore Simone Morgana ma anche il senatore Pietro Lorefice, i consiglieri comunali e il referente Filippo Rapicavoli, insieme ad aderenti al partito. Dal territorio sono giunti tre autobus. Fra gli interventi finali, dal palco, è in programma quello del segretario regionale del laboratorio "PeR" Miguel Donegani, che da anni sottolinea l'esigenza della piena attuazione della norma per abbattere le liste di attesa. A Palermo, anche il gruppo locale comunista, che supporta l'iniziativa. Per molti, partendo dalla sanità, il centrosinistra e l'area civica si preparano a strutturare una piattaforma programmatica alternativa all'attuale governo Schifani, reputato del tutto inadeguato nella gestione di un efficiente servizio sanitario per i territori.