San Stino di Livenza, 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume
VENEZIA (ITALPRESS) - Un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e successivamente ha gettato il corpo nel fiume Livenza. E' successo a San Stino, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato nella...
VENEZIA (ITALPRESS) - Un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e successivamente ha gettato il corpo nel fiume Livenza. E' successo a San Stino, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato nella notte. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi familiari. Indagano i Carabinieri. (ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/san-stino-di-livenza-17enne-uccide-a-coltellate-la-zia-e-getta-il-corpo-nel-fiume/
Verificato il: 14 giugno 2026