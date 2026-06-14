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San Stino di Livenza, 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume

VENEZIA (ITALPRESS) - Un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e successivamente ha gettato il corpo nel fiume Livenza. E' successo a San Stino, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato nella...

A cura di Redazione Redazione
14 giugno 2026 10:23
San Stino di Livenza, 17enne uccide a coltellate la zia e getta il corpo nel fiume -
Italia
Italpress
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VENEZIA (ITALPRESS) - Un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e successivamente ha gettato il corpo nel fiume Livenza. E' successo a San Stino, in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato nella notte. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a dissidi familiari. Indagano i Carabinieri. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

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Verificato il: 14 giugno 2026

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